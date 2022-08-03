Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Более 80% военных ВС РФ в украинском плену подверглись физическому насилию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15

МО РФ: более 80% вернувшихся из украинского плена военных подверглись физическому насилию

Более 80% военных ВС РФ в украинском плену подверглись физическому насилию

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

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Вернувшиеся из киевского плена россияне рассказали об ужасах, которые им довелось пережить.

О нарушениях Киевом норм международного права по отношению к военнопленным заявил на брифинге замминистра обороны РФ Александр Фомин.

По его словам, зафиксированы множественные случаи пыток, издевательств, избиений, отказов в медицинской помощи, расстрелов без суда российских военнопленных.

Согласно опросам вернувшихся из украинского плена военных, 81% из них подверглись побоям и физическому насилию, 55% насильно привлекли к съемкам пропагандистских видео, 46% не получили необходимую медпомощь, 79% не смогли связаться с родными и близкими.

Кроме того, 19% военнопленных испытывали нехватку питания. Так, в месте содержания военнопленных, принадлежащем СБУ, в Киеве кормили всего один раз в сутки. Питание включало кусок хлеба, 50 граммов каши и стакан воды. При этом военнопленные постоянно находились в масках, закрывающих глаза.

Фомин также указал на многочисленные видео с пытками и издевательствами над военнопленными ВС России, ДНР и ЛНР, опубликованные самими украинскими военными и националистами. Замминистра обороны добавил, что боевики оказывают психологическое давление на родственников российских военнопленных и вымогают у них деньги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Украина провели в общей сложности 27 операций по обмену пленными.

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