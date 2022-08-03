В российском ведомстве сформирована постоянно действующая медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых украинских военнопленных.

Минобороны: Россия и Украина провели 27 обменов пленными

Фото: Александр Река / ТАСС

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К настоящему времени, Россия и Украина провели 27 операций по обмену пленными. Такие данные привел замминистра обороны РФ Александр Фомин.

По его словам, участие в установлении диалога с Киевом принимал Международный комитет Красного Креста (МККК). Соответственно, были достигнуты договоренности не только по обмену пленных, но и тел погибших. Министерством обороны РФ сформирована постоянно действующая медкомиссия, которая в соответствии с рекомендациями и принципами Женевской конвенции проводит освидетельствование больных и раненых военнопленных. 

Также Россия своевременно осуществляет репатриацию украинских военных. Так, по решениям комиссии к настоящему времени переданы Киеву 18 человек.

 

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