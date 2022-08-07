Астропрогноз на неделю для всех знаков зодиака с 8 по 14 августа

Общий фон предстоящей недели скорее напряженный. Наши инициативы будут натыкаться на препятствия и встречать сопротивление. Вероятны то упадок сил, то вспышки немотивированной агрессии. Кроме того, в течение недели возможно сильное повышение чувственности и страстности. Это может разрядить обстановку, но может также привести к неблагоприятным эксцессам.

Какой предстоящая семидневка будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022 года

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя скорее благоприятная. Заряд оптимизма и правильно направленная энергия будут помогать вам реализовывать ваши цели и добиваться успеха в основных сферах жизни. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы принять важные решения и осознанно воплощать их.

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Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя пройдет с переменным успехом. Вам будет легко планировать и вести переговоры. Но для решительных действий неделя неподходящая: возможны сложности и конфликты. На следующей неделе ваши собственные инициативы могут обернуться против вас.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит очень благоприятная неделя. Составьте амбициозный план действий и смело следуйте ему. Можно также импровизировать по ходу, ваши инициативы закончатся успешно.

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Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя скорее благоприятная. Она поможет организовать выполнение мелких дел, удачно провести переговоры, получить нужную информацию. Небольшие поездки могут заметно оживить вашу жизнь и внести разнообразие.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоящая неделя принесет особое достоинство и потребность строить большие планы. Вы сможете точно ощутить внутри, что подарит вам удовлетворение в длительной перспективе. Попытайтесь перевести это внутреннее ощущение в конкретные идеи и задумки. Эти проекты потом принесут вам особую отдачу.

Дева — гороскоп на неделю

Девам на предстоящей неделе удастся решать по несколько дел сразу, все четко и точно планировать, быстро перемещаться и ясно мыслить. Единственное – с таким темпом нужно постараться не скатиться в суету или нервное истощение.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит скорее положительная неделя. Вам будет полезно блистать в свете и удастся проявить себя с лучшей стороны. Это может принести вам как внутреннее удовлетворение, так и важные связи и знакомства. Двигайтесь навстречу новым контактам с открытым сердцем.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит непростая неделя. Может быть особенно сложно найти внутреннее равновесие. Вероятны сильные перепады энергии и настроения. Параллельно с этим могут происходить и конфликты с окружающими по принципиальным вопросам.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя очень благоприятная. Вам удастся держаться на гребне волны, попадать в нужное место в нужный момент, находиться в состоянии потока. Ваш авторитет среди окружающих будет особенно высок, что принесет вам и внутреннее удовлетворение, и внешние дивиденды.

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Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов предстоящая неделя будет благоприятной. Она лучше всего подойдет для планирования, интеллектуальной работы, переговоров. Неделя принесет вам особую ясность ума и точность в расчетах.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит непростая неделя. Возможны сложности во взаимодействии с окружающими, перепады энергии и настроения, особо сильное желание оставаться на своей волне и играть по своим правилам даже в ущерб отношениям с другими.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя умеренно напряженная. Больше всего вас могут донимать суета и смутное беспокойство. Как будто что-то осталось не сделанным, или какая-то мысль не дает покоя. Также возможны сложности в коммуникации с окружающими – будет трудно правильно понять друг друга и прийти к согласию.

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