«Крупная волна расширения»: к ШОС хотят присоединиться еще десять стран

Самый нестандартный случай возник с Эмиратами, когда власти государства попросили членства в организации при этом избегая бюрократической волокиты.

Десять стран изъявили желание присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Среди них ОАЭ, Сирия, Катар и Саудовская Аравия. Об этом «Известиям» рассказали два высокопоставленных осведомленных источника, близких к оргкомитету объединения.

Организацию в ближайшее время ждет «крупная волна расширения» за счет арабских стран, а также государств Юго-Восточной Азии. К слову в с Эмиратами сложилась самая нестандартная ситуация, так как страна обратилась с просьбой на присоединение к ШОС в качестве члена, однако согласно сложившейся практике прежде чем подавать заявку на членство, принято начинать с партнерства по диалогу.

«Есть сложившаяся практика начинать с партнера по диалогу. Эта тема обсуждалась и в формате министров, и в формате национальных координаторов, но главное понимание, которое доминирует, что ШОС интересна, ШОС привлекает, и поэтому самое важное для нас — не погрязнуть в бюрократии, а найти такие развязки, которые позволят адекватно реагировать на всякие обращения. Причем реагировать, адаптируя правила под новые условия. Поэтому посмотрим, какой ход они сделают — пришлют заявку на наблюдателя или партнера по диалогу», — сказал источник.

По словам старшего сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, стимулом к движению в сторону ШОС для ряда арабских государств стала западная политика, которая обличила ненадежность партнерских отношений с Западом. В частности — из-за блокировки активов России и других стран. Саудовская Аравия, Катар и Эмираты опасаются сценария, где США наложат арест на их активы, если их что-либо не устроит в политике этих стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МИД Сергей Лавров сообщил журналистам о новых разработанных проектах ШОС. Речь идет о двух стратегически важных документах.