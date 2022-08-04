Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Время восстановить силы. Китайский совет дня на четверг, 4 августа

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 12

В этот день все будет происходить раздражающе медленно. Но пытаться сопротивляться темпу целого мира бесполезно, вы только испортите себе настроение.

Время восстановить силы. Китайский совет дня на четверг, 4 августа

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 1 августа?

В четверг все будет происходить медленно-премедленно. Тем, кто привык жить на космических скоростях, придется несладко. Зато людям-черепахам — самое то. Они наконец почувствуют, что мир на их стороне и не надо никуда бежать.

В четверг лучше всего замереть и не делать ничего важного — все равно будут задержки и препятствия.

Совет дня: проведите четверг максимально спокойно, займитесь решением хозяйственных вопросов, бытовой рутиной. Вечером стоит обязательно походить пешком. Несколько километров по парку или набережной, а потом крепкий сон с открытым окном лучше всего восстановят ваши душевные и физические силы.

Предостережение дня: не начинать ремонт, не покупать и не продавать ценные вещи и не начинать дела, в которых требуется пунктуальность и особая аккуратность.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
60.24
0.08 61.12
-0.15
Время восстановить силы. Китайский совет дня на четверг, 4 августа

Последние новости

3:24
«Крупная волна расширения»: к ШОС хотят присоединиться еще десять стран
3:12
Время восстановить силы. Китайский совет дня на четверг, 4 августа
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака
2:46
Поджог или замыкание: почему в Подмосковье сгорел склад компании Ozon
2:16
Джейсон Момоа поработал стюардом: «Аквамена» засняли на борту самолета
1:51
Российские летчики точным ударом уничтожили западное оружие на Украине

Сейчас читают

Врач Степанов перечислил, с какими болезнями можно спутать стресс
Вильнюс готовится отправить спикера Сейма на Тайвань: Чмилите не хуже Пелоси
"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой
Чем опасны филлеры в губах и вокруг глаз

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год