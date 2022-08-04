🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 4 августа

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 августа растущая Луна переходит из Весов в знака Скорпиона. В этот день вам предстоит доделать основные и важные дела, а также встретиться с кем-то очень родным и близким.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

♈ Овен

Весь мир — ваш помощник в этом путешествии. Поймите, что если вся жизнь — это кино, то именно вы в нем исполняете главную роль. Направляйте свою энергию на реализацию самых смелых желаний. Проделанная вами работа скоро окупится!

Также звезды советуют погрузиться в философию или религию, которая вам близка. Проводите время в компании наставников и практиков, которые вас вдохновляют. Если есть место силы, которое вы желаете посетить, считайте хорошей идеей для отпуска.

Космический совет: вы — главный герой фильма о своей жизни.

♉ Телец

Вы чувствуете себя главным действующим лицом бала и наслаждаетесь всем вниманием, которое получаете в этот момент. Однако многие вокруг вас могут и не понимать, что вы просто подыгрываете. Так что действуйте осторожно, чтобы не оставить за собой след из разбитых сердец. Это хорошая идея — ясно сообщать другим, что именно вы ищете.

Космический совет: не оставляйте после себя след из разбитых сердец.

♊ Близнецы

Возможно, вам не нужно быть идеальным. Перестаньте огорчаться из-за того, что вы не смогли оправдать ожидания других, вместо этого начните уважать свой собственный путь. Только вы знаете, через какие испытания и невзгоды вам пришлось пройти, чтобы достичь того, что вы имеете сегодня. Но и не позволяйте нехватке сочувствия и доброты повлиять на вас. Помните, что-то, как ведут себя другие, имеет мало отношения к вам.

Космический совет: уважайте собственный путь.

Битва Обезьяны и Тигра: китайский гороскоп на август 2022 года

♋ Рак

Что вы собираетесь делать, накапливая бесконечные богатства и материальные блага? Не пора ли чуть-чуть потратиться и насладиться сладкими плодами труда? Пора открыть бутылку вина и зажечь ароматическую свечу, которую вы приберегли для особого случая. Кстати, это также хорошее время для инвестиций.

Космический совет: пришло время насладиться плодами своего труда.

♌ Лев

Звезды говорят о справедливом вознаграждении за ваши усилия. Если вы чувствуете, что вкладываете больше, чем получаете от предприятия, то пришло время уравновесить ситуацию и попросить то, что вам причитается. Помните, то, как вы подходите к данному вопросу, так же важно, как и обращение, которое вы будете делать. Будет хорошей идеей подружиться с тактом.

Космический совет: попросите справедливой компенсации.

♍ Дева

Завеса поднимается, внося ясность в отношении некоторых вопросов. Не будьте слишком эмоциональны. Разрешите себе видеть вещи такими, какие они есть, а не такими, какими вам хотелось бы их видеть. Это поможет осознать все способы, которыми вы предали себя. Хорошо, что еще не поздно.

Космический совет: позвольте себе видеть вещи такими, какие они есть.

Денежные даты: в какие дни нужно стричься в августе, чтобы разбогатеть

♎ Весы

Вы всегда говорите об чем-то-новом и интригующем. Но вы редко выполняете обещания. Сегодня звезды побуждают вас нарушать собственные жесткие правила, заняться чем-то безумным и хаотичным и сделать шаг в направлении неизвестного. Освобождение от идеи о том, кем вы должны быть, поможет вам раскрыть скрытые дары вашей души.

Космический совет: пришло время выполнить данные себе обещания.

♏ Скорпион

Вы закончили бегать по кругу. Вам надоело мириться со своей травмой. Эта глава вашей жизни посвящена тому, чтобы убрать из меню обычную любовь. Речь идет о погружении все глубже и глубже в океан близости и совместном открытии вселенной возможностей.

Космический совет: исследуйте необъятную вселенную возможностей с близкими людьми.

♐ Стрелец

Звезды просят вас восстановить связь с вашим призванием. Вероятно, вы когда-то испытывали тягу к творчеству, но давно забыли об этом. Есть что-то прекрасное, ожидающее рождения благодаря вашим усилиям. Более того, вы получите поддержку своего сообщества и коллег. Так что опирайтесь на них, когда вам нужно хотя бы просто несколько ободряющих слов, чтобы продолжать двигаться вперед.

Космический совет: вы готовы создать нечто прекрасное.

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022 года

♑ Козерог

Может быть, вы не хотите зажигать на танцполе до самого утра, пусть вам даже не нравится идея напиться до такой степени, что все начинает расплываться. Может быть, вы хотите проводить вечера, свернувшись калачиком на диване с любимой книгой. Может быть, вы бы предпочли поделиться своей любовью с теми, кто постоянно был частью вашего мира. Начните внутреннюю революцию.

Космический совет: пришло время сделать осознанный выбор.

♒ Водолей

Если бы чрезмерное обдумывание любого решения было экстремальным видом спорта, вы бы забрали главный приз. Вам предстоит сосредоточиться на себе. Чтобы вернуться в настоящий момент, сосредоточьтесь на своем теле и дыхании. Если тревога была для вас постоянной проблемой, поговорите с терапевтом, другом или наставником, которому вы доверяете. И помните: конец — это всего лишь новое начало.

Космический совет: дальше все будет лучше.

♊ Рыбы

Туман рассеивается и вы видите вещи яснее. Обратите внимание на открывающуюся вам информацию, несмотря на дискомфорт, который она вызывает внутри. Не ждите, что все вокруг будут играть за вашу команду. Вероятно, люди, боящиеся вашей силы, попробуют распускать о вас слухи и всячески мешать.

Космический совет: пришло время встретиться лицом к лицу с правдой.

Ранее 5-tv.ru публиковал любовный гороскоп на август 2022 года.