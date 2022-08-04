Метеорологи бьют тревогу: осадков в ближайшее время не будет вообще. Людям приходится буквально выживать.

Аномальная жара и обмеление рек привели к дефициту пресной воды в Европе. Особенно острая ситуация во Франции. По данным канала BFM, до недавнего времени особый режим в связи с засухой не был объявлен только в Париже и еще трех департаментах. Но теперь и уровень Сены достиг критического уровня, и в этих регионах тоже вводятся ограничения на использование воды для полива газонов и дорог и даже на бытовом уровне, в жилых домах.

По данным голландского издания Dutch News, засуха потребовала специальных мер не только от властей, но и от обычных граждан. Министр инфраструктуры призвал соотечественников дважды подумать, прежде чем мыть машину или наливать детский бассейн. Вся надежда на дожди. Но метеорологи не прогнозируют осадков ни для Нидерландов, ни для Франции в ближайшие десять дней.