Оцените фигуру: Подольская в панамке разделась перед камерой

Знаменитая певица с семьей находится на отдыхе. Не похвалиться фигурой в жаркий день она не могла.

Певица Наталья Подольская радует своих поклонников откровенными фотографиями. Недавно она опубликовала в социальных сетях кадры в закрытом купальнике, но новые, более «жаркие» снимки понравилось фолловерам еще больше. Артистка в свои 40 лет, по мнению многих, еще может считаться эталоном красоты!

Так, звезда позировала в одиночку и вместе с сыновьями: мужем теледивы является певец Владимир Пресняков-младший, у них подрастают семилетний Артемий и полуторогодовалый Иван. Для мамы двоих детей артистка выглядит отлично, что поклонники знаменитости и поспешили заметить в комментариях.

Наталья Подольская вместе со всем своим семейством отдыхает на море. Фото: Instagram* / nataliapodolskaya

«Вот это фигура!»

«Просто красотка!»

«И пора прекрасная, и вы, и детки — одни восхищения!»

«Вот это другое дело. А то на такое шикарное тело надела „бабушкины“ плавки», — цитирует юзеров dni.ru.

Однако не обошлось и без хейтеров, они заявили, что та показалась «слишком тощей» для купальника с завязочками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Галкин жирует за границей, получая деньги за оскорбления РФ.

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