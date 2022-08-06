По-летнему празднично: рецепт быстрых мидий в домашних условиях
Живете далеко от моря? Не беда! Это блюдо удается у любой хозяйки — проверено временем!
Фото, видео: YouTube / Alex&Milana
Идеальное блюдо для жаркого лета, посиделок с друзьями и близкими. Рецептом такой простой и быстрой закуски в приготовлении поделилась на своем YouTube-канале кондитерская Alex & Milana.
Ингредиенты:
Чеснок 3 зубчика
Мидии 1 пачка
Вино 150 миллилитров
Петрушка 15 граммов
Сливочное масло 1 чайная ложка с горочкой
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
В самом начале необходимо будет залить растительное масло в сковороду. Затем смело нарезаем чеснок и убираем его в раскаленную сковороду. После того как он чуть-чуть обжарился, туда «закидываем» мидии. Спустя пять-семь минут поливаем сверху вином. Вскоре надо будет нарезать мелко петрушку. Затем добавляем туда сливочное масло и закрываем крышкой и оставляем тушиться. После выкладываем получившееся блюдо в глубокую тарелку.
Приятного аппетита! До новых вкусных встреч!
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