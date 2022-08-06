По-летнему празднично: рецепт быстрых мидий в домашних условиях

Идеальное блюдо для жаркого лета, посиделок с друзьями и близкими. Рецептом такой простой и быстрой закуски в приготовлении поделилась на своем YouTube-канале кондитерская Alex & Milana.

Ингредиенты:

Чеснок 3 зубчика

Мидии 1 пачка

Вино 150 миллилитров

Петрушка 15 граммов

Сливочное масло 1 чайная ложка с горочкой

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

В самом начале необходимо будет залить растительное масло в сковороду. Затем смело нарезаем чеснок и убираем его в раскаленную сковороду. После того как он чуть-чуть обжарился, туда «закидываем» мидии. Спустя пять-семь минут поливаем сверху вином. Вскоре надо будет нарезать мелко петрушку. Затем добавляем туда сливочное масло и закрываем крышкой и оставляем тушиться. После выкладываем получившееся блюдо в глубокую тарелку.

Приятного аппетита! До новых вкусных встреч!

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