Газ из банановой кожуры: «мусорные детективы» помогут ФРГ найти замену топливу из РФ

Власти Германии не знают, как бороться с сильнейшим кризисом. А возможно ли это в принципе?

В Германии вскоре появятся «мусорные детективы». Ввести такую должность предложили в Министерстве окружающей среды земли Баден-Вюртемберг.

Так, по данным издания Bild, власти планируют найти альтернативные источники энергии. «Мусорные детективы» должны будут искать на свалках и в баках у домов отходы, которые затем можно будет переработать в газ. К примеру, голубое топливо можно выделить из банановой кожуры. Так надеются снизить зависимость от поставок российских энергоносителей.