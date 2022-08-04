Газ из банановой кожуры: «мусорные детективы» помогут ФРГ найти замену топливу из РФ
Замену топливу из России в Германии будут искать мусорные детективы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Weißbrod; 5-tv.ru
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Власти Германии не знают, как бороться с сильнейшим кризисом. А возможно ли это в принципе?
В Германии вскоре появятся «мусорные детективы». Ввести такую должность предложили в Министерстве окружающей среды земли Баден-Вюртемберг.
Так, по данным издания Bild, власти планируют найти альтернативные источники энергии. «Мусорные детективы» должны будут искать на свалках и в баках у домов отходы, которые затем можно будет переработать в газ. К примеру, голубое топливо можно выделить из банановой кожуры. Так надеются снизить зависимость от поставок российских энергоносителей.
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