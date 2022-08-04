Пытка песней: застрявшие на водном аттракционе гости «Диснейленда» час слушали трек по кругу

В раскачивающейся лодке находились также родители с младенцем. Баланс пришлось удерживать до прибытия спасателей.

Туристы застряли на водном аттракционе в «Диснейленде» во Флориде. Во время прогулки по фантастической реке лодки остановились, одна из них начала заваливаться на бок. Ее пассажирам, среди которых были родители с младенцем, пришлось удерживать баланс. В таком неловком положении они провели целый час.

Но как сказала одна из посетительниц — это не самое страшное, что с ними приключилось. Аттракцион назван в честь песни «Этот маленький мир», которая повторяется без остановки. По ее признанию, это стало настоящей пыткой для всех присутствующих.