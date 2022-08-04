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Звезду «Мастера и Маргариты» Филиппенко экстренно госпитализировали в Москве

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 575

У знаменитого актера диагностировали COVID-19. Супруга рассказала о его состоянии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Заслуженный артист РСФСР Александр Филиппенко экстренно госпитализирован в Москве. Медики диагностировали у 77-летнего актера коронавирусную инфекцию. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru супруга знаменитости рассказала детали произошедшего.

«Да, он действительно в больнице. У него положительный тест на COVID. Но ничего страшного в этом нет. Мы его решили положить в больницу, чтобы за ним последили. Он чувствует себя бодро», — заметила Марина Филиппенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации Анатолия Чубайса и подробности его состояния.

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