Звезду «Мастера и Маргариты» Филиппенко экстренно госпитализировали в Москве
У знаменитого актера диагностировали COVID-19. Супруга рассказала о его состоянии.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
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Заслуженный артист РСФСР Александр Филиппенко экстренно госпитализирован в Москве. Медики диагностировали у 77-летнего актера коронавирусную инфекцию. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru супруга знаменитости рассказала детали произошедшего.
«Да, он действительно в больнице. У него положительный тест на COVID. Но ничего страшного в этом нет. Мы его решили положить в больницу, чтобы за ним последили. Он чувствует себя бодро», — заметила Марина Филиппенко.
Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации Анатолия Чубайса и подробности его состояния.
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