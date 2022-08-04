Звезду «Мастера и Маргариты» Филиппенко экстренно госпитализировали в Москве

Заслуженный артист РСФСР Александр Филиппенко экстренно госпитализирован в Москве. Медики диагностировали у 77-летнего актера коронавирусную инфекцию. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru супруга знаменитости рассказала детали произошедшего.

«Да, он действительно в больнице. У него положительный тест на COVID. Но ничего страшного в этом нет. Мы его решили положить в больницу, чтобы за ним последили. Он чувствует себя бодро», — заметила Марина Филиппенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации Анатолия Чубайса и подробности его состояния.