Врачи уже дали прогноз: стали известны подробности состояния Анатолия Чубайса

Бывший российский политик попал в реанимацию накануне в состоянии средней степени тяжести.

Игорь Чубайс, брат бывшего российского политика Анатолия Чубайса, рассказал о состоянии своего родственника.

«Я знаю, что его состояние улучшается. Что ничего критического не происходит, поскольку он в целом парень здоровый, крепкий, хронических болезней у него нет, то понятно, что вскоре он встанет на ноги и все будет нормально», — заявил мужчина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Брат экс-политика отметил, что затрудняется ответить, является ли состояние госпитализированного следствием перенесенного год назад коронавируса. Игорь Чубайс подчеркнул: для него главное, что Анатолий поправляется и скоро все будет нормально.

Анатолий Чубайс попал в реанимацию накануне. Его госпитализировали в одну из европейских клиник.

Как ранее писал 5-tv.ru, у экс-политика диагностировали редкое заболевание — синдром Гийена-Барре, при котором немеют руки и ноги, а в особо тяжелых случаях возможен полный паралич и даже летальный исход.