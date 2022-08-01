Врачи уже дали прогноз: стали известны подробности состояния Анатолия Чубайса

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова Эксклюзив 1 189

Брат госпитализированного Анатолия Чубайса рассказал о его состоянии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Khodakov; 5-tv.ru

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Бывший российский политик попал в реанимацию накануне в состоянии средней степени тяжести.

Игорь Чубайс, брат бывшего российского политика Анатолия Чубайса, рассказал о состоянии своего родственника.

«Я знаю, что его состояние улучшается. Что ничего критического не происходит, поскольку он в целом парень здоровый, крепкий, хронических болезней у него нет, то понятно, что вскоре он встанет на ноги и все будет нормально», — заявил мужчина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Брат экс-политика отметил, что затрудняется ответить, является ли состояние госпитализированного следствием перенесенного год назад коронавируса. Игорь Чубайс подчеркнул: для него главное, что Анатолий поправляется и скоро все будет нормально.

Анатолий Чубайс попал в реанимацию накануне. Его госпитализировали в одну из европейских клиник.

Как ранее писал 5-tv.ru, у экс-политика диагностировали редкое заболевание — синдром Гийена-Барре, при котором немеют руки и ноги, а в особо тяжелых случаях возможен полный паралич и даже летальный исход.

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