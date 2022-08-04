В надежде на лучшее: жена госпитализированного Филиппенко рассказала о его самочувствии

Сейчас актер находится в ковидном госпитале под капельницами.

Марина Филиппенко, супруга актера Алесандра Филиппенко, рассказала о состоянии больного ковидом актера. По ее словам, артиста положили в специализированный госпиталь. Там ему оказывают необходимую помощь.

«Да, он действительно в больнице, у него положительный тест, и мы его положили в больницу, чтобы за ним проследили», — пояснила женщина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Филиппенко добавила, что актер сейчас чувствует себя вполне бодро, весело и, возможно, уже в конце этой недели — начале следующей его выпишут. А пока кумир миллионов лежит под капельницами, чтобы его состояние не ухудшилось.

«Он доволен, что все хорошо организовано. Надеемся, все будет хорошо», — заключила жена заслуженного артиста РСФСР.

Ранее 5-tv.ru сообщал об экстренной госпитализации Анатолия Чубайса. У него отнимаются руки и ноги, а также парализована часть лица.