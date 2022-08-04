Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В надежде на лучшее: жена госпитализированного Филиппенко рассказала о его самочувствии

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 4 393

Жена госпитализированного Филиппенко рассказала о его самочувствии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Сейчас актер находится в ковидном госпитале под капельницами.

Марина Филиппенко, супруга актера Алесандра Филиппенко, рассказала о состоянии больного ковидом актера. По ее словам, артиста положили в специализированный госпиталь. Там ему оказывают необходимую помощь.

«Да, он действительно в больнице, у него положительный тест, и мы его положили в больницу, чтобы за ним проследили», — пояснила женщина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Филиппенко добавила, что актер сейчас чувствует себя вполне бодро, весело и, возможно, уже в конце этой недели — начале следующей его выпишут. А пока кумир миллионов лежит под капельницами, чтобы его состояние не ухудшилось.

«Он доволен, что все хорошо организовано. Надеемся, все будет хорошо», — заключила жена заслуженного артиста РСФСР.

Ранее 5-tv.ru сообщал об экстренной госпитализации Анатолия Чубайса. У него отнимаются руки и ноги, а также парализована часть лица.

+27° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
60.24
0.08 61.12
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 4 августа

Последние новости

12:29
Не может насытиться: Джо Байдена сравнили с алкоголиком в американской прессе
12:22
Кому и почему необходимо заменить водительские права до 2025 года?
12:17
Два человека погибли при обстреле Ворошиловского района Донецка
12:14
Группу испаноговорящих наемников уничтожили под Харьковом
12:07
Путин подписал закон об использовании маткапитала для оплаты частных детсадов
12:03
Оцените фигуру: Подольская в панамке разделась перед камерой

Сейчас читают

Врач Степанов перечислил, с какими болезнями можно спутать стресс
Вильнюс готовится отправить спикера Сейма на Тайвань: Чмилите не хуже Пелоси
"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой
ТОП-3 мифа о правильном питании

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год