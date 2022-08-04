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Центробанк введет допмеры для сокращения операций банков в долларах и евро

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 21

Регулятор считает, что вытеснение «токсичных» валют из расчетов в российской внешней торговли сильнее всего повлияет на девалютизацию банковских балансов.

Центробанк введет допмеры для сокращения операций банков в долларах и евро

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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Центральный банк России планирует содействовать ускорению девалютизации в России и вводить дополнительные меры для сокращения операций кредитных организаций в долларах и евро. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Банк России будет способствовать ускорению естественного процесса девалютизации банковских операций путем введения дополнительных регуляторных мер, направленных на сокращение проведения банками операций в „токсичных“ валютах», — говорится в тексте заявления.

Регулятор считает, что вытеснение доллара и евро из расчетов в российской внешней торговли сильнее всего повлияет на девалютизацию банковских балансов. Отмечается, что это зависит от участников внешнеторговых отношений.

В ЦБ подчеркнули необходимость создания условий для перехода к использованию национальных валют, в том числе российского рубля в трансграничных расчетах. По мнению представителей Центробанка, это значительно снизит риски, которые обусловлены действиями недружественных стран: расчетные риски и риски блокировки активов, связанные с использованием каналов платежей в долларах и евро через счета в этих странах.

В тексте подчеркивается, что полноценный переход к национальным валютам в международных счетах возможен, если бизнес будет готов перевести контракты из долларов и евро в национальные валюты.

Кроме того, регулятор будет решать проблемы с заблокированными активами России.

Как ранее писал 5-tv.ru, Центробанк продлил до 9 марта 2023 года действие ограничений на снятие иностранной валюты.

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