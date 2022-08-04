Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Только дурак ждет, что не прилетит» — одно из последних интервью Героя России Ольги Качуры

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 13

Опубликовано одно из последних интервью Героя России Ольги Качуры

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня с уникальной женщиной-командиром простились в Донецке.

Сегодня же стало известно, что президент Владимир Путин присвоил Ольге Качуре звание Героя России посмертно. Как сказано в указе, опубликованном на сайте Кремля, ее наградили за героизм, проявленный при исполнении воинского долга. А одно из последних интервью полковник из ДНР с позывным «Корса» дала именно съемочной группе «Известий».

«Только дурак ждет, что не прилетит, конечно все в ожидании чуда и мы в ожидании чуда, что в любой момент может быть огневое поражение по нам», — признавалась «Корса».

По словам знавших Ольгу Качуру людей, знание о том, что она может погибнуть сопровождало ее все восемь лет боевых действий в Донбассе, но нисколько не пугало. Она была очень позитивным и жизнерадостным человеком.

Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж о работе легендарной артиллеристки с позывным «Корса» на передовой.

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