Ее хорошо знали, ценили, поэтому жителей республики шло много, а целью Украины и стало — уничтожить, как можно больше людей.

Начинаем с Донецка, который сегодня подвергся мощному и циничному обстрелу. Когда в драмтеатре собирались люди, чтобы проститься с погибшей на передовой Ольгой Качурой, ВСУ открыло огонь. О дате и времени панихиды власти объявили заранее.

Полковник Качура, удостоенная сегодня звания Героя России, командовала артиллерийским дивизионом ДНР. Ее хорошо знали, ценили, поэтому жителей республики шло много, а целью Украины и стало — уничтожить, как можно больше людей.

Кадры с места события — в репортаже Семена Еремина.

Здание драмтеатра, где сегодня организованы похороны Ольги Сергеевны Качуры, позывной «Корса». Она вчера погибла. Вот на этом лафете гроб должны вывозить. Были нанесены удары по центру города.

«В сам драмтеатр попало? А куда?»

«Стекла повылетали».

Ольга Качура погибла накануне под обстрелом украинских силовиков близ Горловки. В ополчении была с 2014 года. Стояла у истоков создания народной милиции. Сослуживцы знали ее под позывным «Корса».

Я думаю, явно здесь понятно, куда били, куда попали — это второй вопрос. Воронка рядом с драмтеатром.

«Уже определили тип снаряда точный?»

«155-й там».

Различать его уже научились по звуку.

«Саша делал свет. И я тут возле него. Как шарахнуло! Присели оба», — рассказывает продавец соседнего с театром магазина.

Действия украинских артиллеристов сложно как-то оценивать. По идее пушка стреляла раз пять. В разные места ложилась. Мелкие осколочные поражения. Осколки легкие, что говорит, что снаряды точно НАТОвские.

Удар нанесен по центру города. Цель — 100% драмтеатр, где хоронили Героя России и Героя ДНР Ольгу «Корсу».