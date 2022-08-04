Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Минобороны РФ допустили причастность США к возникновению COVID-19

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 26

С 2009 года USAID финансировало программу «Предикт» по изучению новых коронавирусов, а подрядчиком была известная своей деятельностью на Украине компания «Метабиота».

В Минобороны РФ допустили причастность США к возникновению COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Эпидемия коронавируса

Агентство США по международному развитию (USAID) может быть причастно к возникновению нового коронавируса. Такое заявление в ходе брифинга сделал начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По данным Минобороны РФ, USAID с 2009 года финансировало программу «Предикт», в рамках которой проводился отлов летучих мышей, переносящих заболевание, для изучения коронавируса, а одним из подрядчиков проекта была компания «Метабиота», которая известна своей военно-биологической деятельностью на Украине.

К слову, на подозрения в адрес ученых из США в появлении COVID-19 наталкивают и заявления конгрессменов. В частности высокопоставленные чиновники напрямую предупреждали американских граждан об опасности передачи своей ДНК для тестирования каким-либо компаниям. Членом комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Джейсоном Кроу не исключалась вероятность передачи этих данных третьим лицам для разработки, например, биологического оружия.

А до пандемии институт имени Хопкинса в США проводил учения «Ивент-201», в рамках которых отрабатывались действия в случае эпидемии ранее неизвестного коронавируса.

«По легенде учения (коронавирус — Прим. РЕН ТВ) был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина — свиней. Именно так получил пандемическое распространения вирус испанского гриппа, унесший десятки миллионов человеческих жизней», — пояснил Кириллов.

Генерал-лейтенант отметил, что резкое сворачивание программы «Предикт» в 2019 году и дальнейшая реализация сценария развития коронавируса приводит к выводу о преднамеренном характере пандемии и причастности американской стороны к ее возникновению.

Тема:
Эпидемия коронавируса
13 июл
ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим
11 июл
Коронавирус стремительно возвращается в Европу, но она снова оказалась не готова
7 июл
ТОП-5 скандалов с участием Бориса Джонсона
4 июл
Россия снимает ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID
1 июл
Роспотребнадзор снимает все коронавирусные ограничения
1 июл
Шри-Ланка попросила Россию помочь с поставками нефти
23 июн
Специалисты из ВОЗ присвоили оспе обезьян статус пандемии
17 июн
Ну просто чума: Грозит ли России «черная смерть» в 2022
15 июн
«Спутник V» показал эффективность в 97% против госпитализации с омикроном
12 июн
В России нашли новый субвариант омикрона
+27° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
60.24
0.08 61.12
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 4 августа

Последние новости

17:09
Представители 40 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме в 2022 году
17:08
«Только дурак ждет, что не прилетит» — одно из последних интервью Героя России Ольги Качуры
16:56
«Я всегда это знала»: Семенович прокомментировала слухи о бегстве из России
16:50
В Минобороны РФ допустили причастность США к возникновению COVID-19
16:46
Песков прокомментировал ситуацию вокруг турбины для «Северного потока»
16:41
Визы — повод? Журналист Хейсканен заявил об откровенной травле россиян в Финляндии

Сейчас читают

Кардиолог предупредил о рисках приема сердечных лекарств в жару
«Старуха в Тайбэе» украла внимание: в КНР освистали Зеленского за желание говорить с Си Цзиньпином
Вырос копией отца и пошел по его стопам: что известно о скрытном сыне Фадеева
ТОП-3 мифа о правильном питании

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год