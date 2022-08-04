В Минобороны РФ допустили причастность США к возникновению COVID-19

Агентство США по международному развитию (USAID) может быть причастно к возникновению нового коронавируса. Такое заявление в ходе брифинга сделал начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По данным Минобороны РФ, USAID с 2009 года финансировало программу «Предикт», в рамках которой проводился отлов летучих мышей, переносящих заболевание, для изучения коронавируса, а одним из подрядчиков проекта была компания «Метабиота», которая известна своей военно-биологической деятельностью на Украине.

К слову, на подозрения в адрес ученых из США в появлении COVID-19 наталкивают и заявления конгрессменов. В частности высокопоставленные чиновники напрямую предупреждали американских граждан об опасности передачи своей ДНК для тестирования каким-либо компаниям. Членом комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Джейсоном Кроу не исключалась вероятность передачи этих данных третьим лицам для разработки, например, биологического оружия.

А до пандемии институт имени Хопкинса в США проводил учения «Ивент-201», в рамках которых отрабатывались действия в случае эпидемии ранее неизвестного коронавируса.

«По легенде учения (коронавирус — Прим. РЕН ТВ) был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина — свиней. Именно так получил пандемическое распространения вирус испанского гриппа, унесший десятки миллионов человеческих жизней», — пояснил Кириллов.

Генерал-лейтенант отметил, что резкое сворачивание программы «Предикт» в 2019 году и дальнейшая реализация сценария развития коронавируса приводит к выводу о преднамеренном характере пандемии и причастности американской стороны к ее возникновению.