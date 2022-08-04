Врач назвал главную опасность кесарева сечения для будущих поколений

По словам доктора Андрея Продеуса, за последние три поколения заметно увеличилось количество страдающих от тяжелых болезней. Но каких именно?

Врач-педиатр Андрей Продеус рассказал, почему растет число россиян с астмой, аллергией и лишним весом. Он заявил, что к этому приводит слишком частое применение кесарева сечения, рассказал он в беседе с радио Sputnik.

Доктор считает, что из-за слишком частого применения кесарева сечения при родах количество россиян, которые страдают от астмы, аллергии и лишнего веса, за последние три поколения заметно увеличилось.

«Во времена наших бабушек и дедушек кесарево сечение было редкой операцией, а сейчас примерно треть детей рождается таким образом. Эта операция может сберечь жизнь ребенка, но бывает, что ее делают без крайней необходимости. А потом у ребенка могут возникнуть проблемы. Если он не проходит по родовым путям женщины, то не получает ту микробиоту и микрофлору, которую должен получать», — рассказал эксперт.

Продеус объяснил, что без естественных родов не формируется «нормальный иммунитет». По его информации, дети, рожденные посредством кесарева сечения, примерно в два с половиной раза чаще становятся астматиками, аллергиками и набирают лишний вес, чем дети, которые родились естественным путем.

Как ранее писал 5-tv.ru, Андрей Продеус рассказал, для чего нужно проверять на 36 генетических заболеваний новорожденного.