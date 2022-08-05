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Тише едешь — дальше будешь. Китайский совет дня на пятницу, 5 августа

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 27

Сегодня можно устроить себе заслуженный отдых. Готовьтесь к выходным и займитесь релаксацией.

Тише едешь — дальше будешь. Китайский совет дня на пятницу, 5 августа

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 5 августа?

Пятница — день однозначного отдыха. Энергии вокруг будут слишком активны и разрушительны, потому лучше перестраховаться чем недостраховаться. Не планируйте на пятницу ничего важного, посвятите день рутине и отдыху.

Совет дня — устройте себе необременительный для тела релакс. Хорошо пойдут массаж, спа, пикники и любования водой. Вместо шумных застолий устройте совместную вылазку с друзьями в музей или на концерт. Искусство тоже лечит и помогает отдохнуть.

Предостережение дня — в пятницу не стоит устраивать экстремальных развлечений, посещать рискованные аттракционы. Есть повышенный риск травматизма. Стоит быть также максимально аккуратными на дороге.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+20° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
60.26
0.02 61.09
-0.03
Тише едешь — дальше будешь. Китайский совет дня на пятницу, 5 августа

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