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Родившая в третий раз Наталия Медведева впервые показала лицо без фильтров

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 206

Через призму привлекательных эффектов современных технологий многие знаменитости выглядят симпатичнее. Так ли это в случае юмористки?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / natalymedvedeva

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Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева показала аудитории свою внешность без улучшающих фильтров. Особенно на состояние ее лица повлияло недавнее грандиозное событие, ведь на прошлой неделе юмористка стала мамой уже в третий раз.

Только сейчас артистка решилась выйти с поклонниками на связь. Более того, на этот раз Медведева честно продемонстрировала свое лицо без макияжа и фильтров. По ее словам, настоящие черты лица 37-летней звезды немного отличаются от привычной картины через призму ретуширующих эффектов.

«Губы у меня меньше, честно. И кожа не так идеальна… И дерматит не весь ушел, чуток осталось. И нос маленький, но не такой», — со смехом заявила артистка в микроблоге.

В начале Медведева показалась с улучшающей маской, но дабы вернуть в реальность очарованных поклонников — сняла красивый эффект и обнажила свое реальное лицо. Стоит отметить, что даже без фотошопа юмористка не потеряла своей привлекательности.

Однако не все звезды отечественного шоу-бизнеса показывают настоящую внешность. Дабы впечатлить подписчиков, некоторые артисты прибегают к чрезмерному использованию фотошопа. Например, ранее 5-tv.ru рассказывал о неудачном опыте Ларисы Долиной с маской в соцсетях.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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