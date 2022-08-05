Оспа обезьян наносит ответный удар: сможет ли мир справиться с новой угрозой

Вирус оспы обезьян начал распространяться все быстрее и быстрее, а число стран с выявленными случаями достигло 75. Власти и простые жители серьезно обеспокоены недугом, а вакцины не хватает на всех.

В США объявлена чрезвычайная ситуация из-за стремительного распространения обезьяньей оспы. Тысячи заболевших, в Нью-Йорке стоят очереди на вакцинацию, но не хватает самого препарата, чтобы прививать людей. Заболевание фиксируют все в новых странах — их в списке уже 75. Что касается России, то пока был выявлен только один случай. Но какие риски в дальнейшем? Может ли все это привести к новой пандемии? Корреспондент «Известий» Николай Мастеров собрал информацию о новой болезни, о которой говорят все.

Когда число заболевших перевалило за шесть тысяч человек, в США пошли на экстренные меры. С 5 августа по всей стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«В свете меняющихся обстоятельств на местах я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с оспой обезьян. Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», — говорится в заявлении министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерры.

До этого режим ЧС вводили в двух отдельных штатах: Нью-Йорке, где больше всего заболевших, и в Калифорнии. Как объясняют чиновники, эта процедура позволяет увеличить бюджет на так называемые медицинские контрмеры. В первую очередь, тестирование на оспу и вакцинацию.

«Это поможет ускорить производство и распространение вакцины. Мы также пригласили координатора группы реагирования на оспу обезьян и других ответственных лиц что в свою очередь поможет изменить ситуацию», — отчиталась перед прессой пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Правда, с вакцинацией в США уже возникли проблемы, решить которые не поможет даже дополнительное финансирование.

Уже скоро в американских больницах медикам, возможно, будет просто нечем прививать желающих. Сегодня в Белом доме заявили, что в стране чуть больше миллиона доз вакцин от оспы. Следующая поставка не раньше чем через месяц, а может и два. При этом, в группе риска в США, по подсчетам самих эпидемиологов, сейчас больше трех миллионов человек. Это те, кого хотят вакцинировать как можно скорее.

Вакцины именно от оспы обезьян в мире пока нет. Прививают препаратом от обычной «натуральной» оспы. Но ее распространения не ждали, и поэтому — не готовились.

«Эта вакцина была разработана после искоренения оспы. Она производится компанией, у которой нет больших производственных мощностей, и поэтому просто невозможно создать достаточное количество вакцин», — пояснил профессор эпидемиологии Колумбийского университет Стивен Морс.

То, что медицинская система страны не справляется с распространением вируса, уже привело к росту уличных протестов в США.

«Мы требуем более активной информационно-разъяснительной работы, эффективного и быстрого лечения, тестирования и внедрения вакцин. И это то, что надо было сделать еще вчера», — заявил активист Джейсон Розенберг.

До этого вспышку оспы обезьян объявлял чрезвычайной ситуацией глава всемирной организации здравоохранения. Если говорить о процентном соотношении, на Америку сейчас приходится примерно четверть всех случаев заражения. А почти 70% заболевших — это жители европейских стран. Самая сложная ситуация в Испании и Франции.

«У нас очень большой поток на вакцинацию: все доступные записи на вчера и сегодня, были заняты. Люди приходят и без записи, чтобы узнать информацию, спросить, когда они могут попасть на прием, сделать прививку», — отметил сотрудник центра вакцинации в Париже Роман Фошери.

Число стран, где находят инфицированных, растет с каждым днем. Первые случаи зарегистрировали в Литве и Гватемале. В Индии вирус впервые подхватила женщина. В Австралии оспу обезьян признали инфекционной болезнью национального значения. Минздрав Канады призвал мировое сообщество принять срочные меры, чтобы не допустить новой пандемии.

«Как специалист в сфере здравоохранения, я очень обеспокоена происходящим, потому что это может превратиться в новый вирус, который циркулирует регулярно», — поделилась опасениями Кейтли Риверс, эпидемиолог Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса.

Медики до сих пор точно не знают, как передается оспа обезьян. Можно ли ее подхватить по воздуху. Среди симптомов — лихорадка, сыпь, головная и мышечные боли. Но все это может долго не проявляться у потенциального переносчика. При этом, в том же Белом доме сегодня рассказали, что вирус мутировал и стал распространяться значительно быстрее.