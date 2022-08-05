Джигурда ответил на антироссийский выпад Макаревича словами из песни «Машины времени»

Актер Никита Джигурда ответил музыканту Андрею Макаревичу на его антироссийские выпады. Что примечательно, шоумен использовал слова одного из хитов группы «Машина времени». По мнению Никиты Борисовича, исполнитель занял русофобскую позицию и прогнулся под гнетом западных фальсификаций.

«Что касается Макаревича и иже с ним, на мой взгляд, не надо прогибаться под изменчивый мир. Андрей Макаревич прогнулся под изменчивый мир, потому что с его интеллектом можно легко увидеть, что западные СМИ заваливают фейками людей», — говорит Джигурда изданию «Народные новости».

Артист добавил, что Макаревич специально говорит оскорбительные вещи о стране. Он считает, что, если постоянно слышать из источников ложь, в конечном итоге начинаешь в нее верить. Джигурда выразил мнение, что, возможно, Макаревич получает «некие дивиденды» за отрицательные слова про Россию и несет за это полную ответственность.

Однако сценарист уверен, что не стоит «пороть горячку», ведь необходимо тщательно во всем разобраться. Никита Борисович резюмировал, одни звезды заслуживают прощения за высказывания и поступки, а другие — нет.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. В результате мир шоу-бизнеса разделился на две части. Одни артисты поддерживают действия властей, а другие осуждают.

На данный момент лидер «Машины времени» находится вместе с молодой супругой Эйнат Кляйн в Израиле, откуда он не стесняется поливать грязью россиян. К примеру, Андрей Макаревич назвал «мудачьем» всех осуждающих отъезд звезд за границу после начала специальной военной операции по защите Донбасса, а их высказывания — «тявканьем». Позже фронтмен группы попытался оправдаться за резкие высказывания в адрес соотечественников. Но прозвучали объяснения как очередная порция оскорблений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сбежавший из страны Андрей Макаревич остался без работы в России.