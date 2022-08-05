Все на старт! В Москве проходит первый этап шоссейно-кольцевых гонок «Моторинг»
В Москве стартует первый этап шоссейно-кольцевых гонок «Моторинг»
Фото, видео: Пресс-служба серии Моторинг; 5-tv.ru
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Основной день соревнований запланирован на 7 августа.
На автодроме Moscow Raceway в российской столице сегодня стартует этап главных соревнований нашей страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам «Моторинг».
На спортивное шоу уже съехались самые быстрые спортсмены. Впереди пять гонок и борьба колесо в колесо за победу.
А основной день соревнований пройдет в это воскресенье. И главным он станет прежде всего для болельщиков. Именно тогда все желающие, взрослые и дети, смогут зайти в боксы команд, посмотреть, как гонщики готовятся к стартам и даже взять у них автографы. Это и делает «Моторинг» не только спортивным, но и большим семейным праздником.
Предыдущий — Гран-при Москвы — столица принимала в июне.
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