Рахлин назвал большим успехом победу на чемпионате Европы по дзюдо

Российская сборная одержала победу над грузинскими спортсменами в финале командного чемпионата Европы в Белграде, завершив решающую встречу со счетом 4:1. Президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин рассказал 5-tv.ru, в чем секрет успеха команды и почему возвращение национальной символики стало особенным событием.

По словам Рахлина, золотые медали стали результатом масштабной подготовки и грамотного формирования состава. Тренерский штаб сумел подобрать спортсменов так, чтобы в каждой весовой категории у сборной были сильные участники — как среди мужчин, так и среди женщин.

«Как раз очень сбалансированно наши тренеры собрали команду, что в каждой весовой категории и в мужской части, и в женской части были очень сильные атлеты», — отметил президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга.

Он также подчеркнул роль молодого тренерского штаба, назвав его энергичным и амбициозным. По мнению Рахлина, именно сочетание грамотной командной стратегии и работы наставников помогло российским дзюдоистам добиться успеха.

«Это была принципиально тяжелая схватка с грузинской командой, но ребята достойно себя проявили и даже досрочно одержали победу», — поделился Рахлин с 5-tv.ru, рассказывая о непростом финале.

Отдельно он остановился на возможности выступать под национальным флагом и гимном. Для спортсменов это не просто символика, а дополнительная ответственность перед всей страной.

«И когда играет гимн, поднимается флаг, ты думаешь за всю страну в этот момент», — заключил собеседник 5-tv.ru.

Смешанный командный чемпионат Европы состоялся 7 ноября в Белграде. Российская сборная под руководством главного тренера Арсена Галстяна завоевала золото впервые за семь лет. В предыдущий раз команда становилась победителем турнира в 2019 году на Европейских играх в Минске. В прошлом сезоне россияне получили бронзовые награды.

На пути к финалу отечественные дзюдоисты уверенно обыграли Австрию и Турцию с одинаковым счетом 4:0. В решающем противостоянии грузинская команда вышла на татами не в полном составе, поэтому Элис Старцева получила победу без борьбы. Затем Валерий Ендовицкий одолел Иракли Деметрашвили броском на иппон, а Ирина Зуева оказалась сильнее чемпионки мира Этери Липартелиани.

Грузинским спортсменам удалось отыграть один балл благодаря победе Лаши Шавдатуашвили. Однако Тамара Лищенко принесла российской команде решающее очко, победив Нино Гулбани. Итоговый счет встречи — 4:1. Последний поединок с участием Тимура Арбузова проводить уже не потребовалось.

Для российского дзюдо эта победа стала важным продолжением серии международных успехов. Как отметил Рахлин, на индивидуальных чемпионатах Европы и мира отечественные спортсмены уже постепенно возвращают себе лидирующие позиции.

В начале октября российские дзюдоисты триумфально вернулись в Москву с чемпионата мира в Баку. В аэропорту Шереметьево их встретили оглушительными овациями.

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