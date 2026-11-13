«Их постигнет кара»: Дегтярев пригрозил санкциями за отстранение россиян

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 21 0

Бойкотирующие РФ страны могут лишиться ряда международных соревнований.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Дегтярев призвал лишить права проведения соревнований бойкотирующие РФ страны

Норвегия может лишиться ряда международных лыжных соревнований после решения ограничить въезд российским и белорусским спортсменам. Об этом 5-tv.ru заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, пообещав «кару» странам, которые вводят подобные ограничения.

Правительство Норвегии 12 ноября объявило, что профессиональным спортсменам из России и Белоруссии, а также сопровождающему их персоналу будут отказывать во въезде в страну для участия в соревнованиях. Власти объяснили решение нежеланием допускать представителей двух стран к турнирам, пока продолжается конфликт на Украине.

«Ряд западных стран борются с олимпийскими ценностями, плюют на них публично и юридически уже начали это делать, поэтому мы уверены, что их постигнет кара», — сказал Дегтярев.

Министр считает, что в отношении государств, ограничивающих участие российских спортсменов, должны применяться жесткие меры. По его словам, Норвегия из-за своей позиции может лишиться ряда лыжных соревнований.

Дегтярев также назвал возможные последствия для других стран. В частности, Финляндия, по его мнению, должна лишиться молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года, соревнований по двоеборью, прыжкам с трамплина и ряда других международных турниров.

Чехия, считает министр, может потерять право на проведение женского чемпионата мира по хоккею. В отношении Канады он допустил перенос или отмену молодежного и женского чемпионатов мира.

«Поэтому такие санкции должны быть применены к этим странам. Россия отстаивает олимпийские ценности, верна им, и наша борьба за целостность мирового спорта — это не борьба только за Россию и Белоруссию, это борьба вообще за мировой спорт», — заявил Дегтярев.

Министр назвал ограничения для российских спортсменов скоординированной атакой на международный спорт, Международный олимпийский комитет, международные федерации и олимпийское движение.

По словам Дегтярева, возможные меры могут включать лишение стран права проводить международные соревнования, приостановку деятельности национальных олимпийских комитетов и отстранение национальных спортивных федераций.

«Вот все эти нарушения мы уже собрали, направили в МОК не одно письмо», — сообщил глава Минспорта.

Он добавил, что российская сторона требует собрать исполнительный комитет Международного олимпийского комитета и рассмотреть вопрос о санкциях в отношении олимпийского комитета Канады, вплоть до лишения его аккредитации.

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