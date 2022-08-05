В США разыскивают открывшего стрельбу в торговом центре в Миннесоте. Люди в панике выбегали из Mall of America в городе Блумингтон.

Полиция тщательно обследовала торговый центр, сейчас опрашивают свидетелей и патрулируют улицы в поисках подозреваемого.

Обошлось без пострадавших, хотя в торговом комплексе всегда многолюдно — это одна из местных достопримечательностей, ради шопинга в Молле Америки в Миннесоту приезжают туристы.