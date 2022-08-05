Полиция продолжает поиски стрелявшего в крупнейшем ТЦ Америки
Люди в панике выбегали из Mall of America в городе Блумингтон.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jerzy Dabrowski; 5-tv.ru
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В США разыскивают открывшего стрельбу в торговом центре в Миннесоте. Люди в панике выбегали из Mall of America в городе Блумингтон.
Полиция тщательно обследовала торговый центр, сейчас опрашивают свидетелей и патрулируют улицы в поисках подозреваемого.
Обошлось без пострадавших, хотя в торговом комплексе всегда многолюдно — это одна из местных достопримечательностей, ради шопинга в Молле Америки в Миннесоту приезжают туристы.
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