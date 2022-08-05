Процедура та же, что и с первым рейсом — в Стамбуле суда досмотрят, после чего они пересекут проливы и через Средиземное море отправятся в пункты назначения.

Фото, видео: Минобороны Турции / ТАСС; 5-tv.ru

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Этим утром сразу три новых судна с кукурузой вышли из украинских портов. Они доставят в Турцию, Великобританию и Ирландию груз общим весом почти 60 тысяч тонн.

Отправку согласовал специальный координационный центр. Процедура та же, что и с первым рейсом - в Стамбуле суда досмотрят, после чего они пересекут проливы и через Средиземное море отправятся в пункты назначения.

Первый сухогруз с украинским зерном сейчас на подходе к Ливану. Кроме того, координационный центр разрешил отправить одно судно ЗА украинским зерном, из Стамбула в Черноморск.

 

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