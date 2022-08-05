Сергей Лавров не заметил интереса Блинкена к контактам с ним на саммите АСЕАН

Фото, видео: EPA / MARTIAL TREZZINI / ТАСС; 5-tv.ru

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Дипломаты на официальном мероприятии сидели буквально в двух метрах друг от друга, но представитель Вашингтона так и не осмелился сделать первый шаг.

Изоляция Сергея Лаврова на полях саммита АСЕАН в Камбодже сорвалась. Вопреки прогнозам Вашингтона. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен, который сидел в паре метров от Лаврова, так и не решился схватить его за пуговицу, чтобы поговорить, как грозился накануне. Судя по всему, с глазу на глаз дипломаты еще не встречались.

«Мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссии. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте», — иронично пояснил российский министр.

В то же время Лавров переговорил с китайским коллегой Ван И, и вновь напомнил о доминировании США.

«Главное — это ощущение нынешнего этапа как противостояния между универсальными форматами и новыми структурами, которые США активно внедряют в регион как альтернативу универсальным способами ведения дискуссии», — подчеркнул министр иностранных дел России.

В целом, глава российской дипломатии оценил переговоры с коллегами из юго-восточной Азии положительно. Москва и Пекин, по его словам, уже стали основой движения за торжество международного права.

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