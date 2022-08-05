Ольгу Орлову заподозрили в беременности после откровенного фото в бикини

Певица Ольга Орлова совсем скоро отметит 45-летний юбилей. Однако выгладит она точно лет на десять моложе. Многие российские звезды стремятся к фигуре без изъянов, кто-то даже прибегает к помощи хирурга. Но это точно не про Орлову: артистка, наоборот, не стесняется показывать свое тело с животиком.

Накануне в ее социальных сетях появился снимок, из-за которого поклонники подумали, что звезда беременна. Артистка сфотографировалась на пляже в белом купальнике, который продемонстрировал ее фигуру. На снимке заметно, что пресса у Орловой нет, но есть выпирающий живот.

Instagram* / olgaorlova1311

Из-за этого некоторые подписчики подумали, что знаменитость в положении.

«Просто подумала за вас порадоваться, но, видимо, чуть позже», — написала расстроенная подписчица, узнав, что Орлова не ждет ребенка.

Звезда объяснила, что не стремится к идеальному телу и отказывается от диет и правильного питания. Она добавила, что из-за отсутствия пресса объем в области живота нарастает даже от легкой еды.

«Животик у меня появляется даже после двух кружек чая! А уж про пасту я вообще молчу», — рассказала Орлова.

Как ранее писал 5-tv.ru, Ольга Орлова рассказала, что состоит в близких отношениях с родителями певицы Жанны Фриске, которая умерла от онкологии в 2015 году.

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