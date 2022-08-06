Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Врач назвала опасные болезни, которыми можно заразиться через посуду

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 67

Терапевт Сухова предупредила о риске заражения герпесом или чесоткой через посуду

Врач назвала опасные болезни, которыми можно заразиться через посуду

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Во избежание инфекций стоит соблюдать линую гигиену.

Использование одной и той же посуды разными членами семьи в разы повышает риск заражения различными инфекциями. Подобное заявление сделала терапевт «СМ-Клиника» в Солнечногорске Вера Сухова.

По ее словам, категорически не рекомендуется пить из одной кружки. Это может привести к заболеваниям, которыми можно заразиться контактно-бытовым путем. Они могут передаваться через бытовые предметы.

«Такими заболеваниями могут быть герпес, чесотка, хеликобактерная инфекция, гельминты, гепатит А, ОРВИ, реже столбняк, газовая гангрена, бруцеллез», — предупредила врач.

Также, если в семье нет людей, болеющих инфекционными заболеваниями, не стоит пренебрегать правилами гигиены.

«В целом, меры профилактики простые: тщательно обрабатывать предметы и вещи, используемые большим количеством людей одновременно, соблюдать личную гигиену», — отметила Сухова в беседе с Газета.ру.

Кроме того, она заметила, что также категорически нельзя доедать или допивать продукты даже за членами семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как из обычных вирусов создают биологическое оружие.

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Спасайтесь в тени и не выходите из дома: аномальная жара накрыла Москву
6:39
Врач назвала опасные болезни, которыми можно заразиться через посуду
6:18
«Вы вообще кто?»: Зеленский опозорился в Twitter из-за ситуации с Тайванем
5:58
Остеопат рассказал, как избавиться от мозолей навсегда
5:36
Киев не готов к разговору с Москвой и продолжает забавлять смешными требованиями
5:21
Производитель Snickers извинился перед Китаем за Тайвань

Сейчас читают

Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой
ТОП-8 лучших плодово-ягодных кустарников для дачи

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год