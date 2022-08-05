Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Звезда «Триггера» Даниил Воробьев стал отцом с диагнозом «бесплодие»

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 2 880

В октябре 2020 года у артиста родилась дочка. Теперь он верит в чудеса!

Звезда «Триггера» Даниил Воробьев стал отцом с диагнозом «бесплодие»

Фото: Instagram* / dania.vorobyov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Актер Даниил Воробьев рассказал, что стал отцом вопреки диагнозу «бесплодие». Артист даже не сразу поверил возлюбленной, когда та показала положительный тест на беременность. Об этом артист рассказал в интервью порталу WomanHit.

«Семь лет назад мне поставили диагноз „бесплодие“, с которым я пытался бороться, потом наступила фаза принятия этого факта, в итоге я успокоился и перестал переживать. И вдруг в моей жизни появляется Марина Смирнова, девушка, с которой мы учились в одной школе, и у нас возникает очень крепкая духовная связь, а также очень много юмора. И вот однажды, нервно хохоча, Марина показывает мне тест с двумя полосочками», — рассказал Даниил.

Воробьев добавил, что сначала его это развеселило, но потом он понял, что это правда и был безмерно счастлив. Дочка актера родилась в октябре 2020 года. Девочку назвали Эльза Лила. Артист считает настоящим чудом появление ребенка, изменившим его жизнь. Артист рад, что впервые стал отцом в 39 лет, потому что он осознанно готов нести ответственность за ребенка.

Актер рассказал, что возлюбленная с дочерью часто ездят с ним на съемки и летают в разные города. Воробьев не любит расставаться с семьей и не хочет пропускать важные моменты в жизни ребенка.

Как ранее писал 5-tv.ru, актриса Николь Кидман излечилась от бесплодия после купания в волшебном водопаде.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+29° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 5 августа

Последние новости

20:36
Жительница Первомайска вспомнила о зверствах ВСУ: «Сделали концлагерь!»
20:16
Цена скандала: Спейси обязали выплатить $31 млн создателям «Карточного домика»
20:08
Встреча Путина и Эрдогана длилась более четырех часов
20:01
Подсыпала отраву в еду и смотрела на муки: под Саратовом женщина убила семью, потому что «устала»
19:41
Долг 15 миллионов евро: певице Шакире грозит более восьми лет тюрьмы
19:37
Испанские маньяки вкалывают девушкам на дискотеках неизвестные вещества

Сейчас читают

Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму
Звезда «Земского доктора» Андрей Чернышев экстренно госпитализирован
Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой
ТОП-8 лучших плодово-ягодных кустарников для дачи

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год