В Минсельхозе допустили снижение планов по экспорту зерна на мировые рынки

На данный момент убрано только 27% засеянной площади в России. Результат неплохой, но, тем не менее, он заметно ниже прошлогоднего.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Россия может пересмотреть свои планы по экспорту зерна в этом году. Как заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев к настоящему моменту аграрии собрали почти треть урожая — это около 55-ти миллионов тонн.

В целом, по оценке министра, результат неплохой, но, тем не менее, он заметно ниже прошлогоднего. Сказалась поздняя весна и дождливая погода.

«В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 миллионов тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых», — пояснил Патрушев.

На данный момент убрано только 27% засеянной площади в России. Как отметил глава Минсельхоза, ситуация на глобальных рынках сложилась непростая. На снижение предложения по зерну повлияли засуха в США и Европе, наводнения в Австралии и непогода в Индии. Поэтому риски продовольственной безопасности недооценивать нельзя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще два корабля с украинским зерном вышли из Одессы и Чернигова. После досмотра в Стамбуле они направятся в Средиземное море и далее в пункты назначения.

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