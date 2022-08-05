Путин подписал указ о спецмерах в энергетике к недружественным странам
Особые правила вводят с целью защиты национальных интересов РФ.
Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
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В России ввели специальные меры в финансовой и топливно-энергетических сферах из-за недружественных действий государств и организаций. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В тексте указа отмечено, что все принятые меры нацелены на защиту национальных интересов России. В частности, теперь недружественно настроенным странам запрещено совершать сделки с акциями российских стратегических предприятий.
Термин «Недружественное государство» законодательно был закреплен в 2018 году и подразумевает под собой страну, политика которой представляет угрозу территориальной целостности РФ или направлена на экономическую и политическую дестабилизацию России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что политологи отмечают: никакого будущего у принципиальных иностранцев без России нет. Многие это понимают, но далеко не все готовы противостоять США — главным спонсором кризиса.
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