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Путин подписал указ о спецмерах в энергетике к недружественным странам

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Особые правила вводят с целью защиты национальных интересов РФ.

Путин подписал указ о спецмерах в энергетике к недружественным странам

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

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В России ввели специальные меры в финансовой и топливно-энергетических сферах из-за недружественных действий государств и организаций. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа отмечено, что все принятые меры нацелены на защиту национальных интересов России. В частности, теперь недружественно настроенным странам запрещено совершать сделки с акциями российских стратегических предприятий.

Термин «Недружественное государство» законодательно был закреплен в 2018 году и подразумевает под собой страну, политика которой представляет угрозу территориальной целостности РФ или направлена на экономическую и политическую дестабилизацию России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что политологи отмечают: никакого будущего у принципиальных иностранцев без России нет. Многие это понимают, но далеко не все готовы противостоять США — главным спонсором кризиса.

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