Антироссийские санкции вгоняют Европу в жесточайший кризис

Фото, видео: www.globallookpress.com / Florian Gaertner; 5-tv.ru

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Политологи отмечают: никакого будущего у принципиальных иностранцев без России нет. Многие это понимают, но далеко не все готовы противостоять США — главным спонсором кризиса.

В Европе, похоже, окончательно распрощались с мечтами об экологически чистой энергетике. Германия сделала еще один шаг в прошлое. По данным агентства Bloomberg, тепловые станции в Мюнхене решили топить мазутом. Газа для котельных не хватает уже сейчас.

Сэкономить пытаются и в Испании, власти утвердили план энергосбережения аж до ноября следующего года! Уже сейчас запрещено на полную мощность включать кондиционеры. Кроме того, витрины и часть уличного освещения теперь будут гасить в 22:00 вечера.

На Кубе уже начали отключать электричество, пока на несколько часов в сутки. Но и этого оказалось достаточно, чтобы во всех крупных городах люди вышли на акции протеста.

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