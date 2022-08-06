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Праздничный COVID-19: внучка Табакова заболела в день рождения

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 30

День рождения маленькой Мии потерпел фиаско — торжества не будет, девочка внезапно заболела.

Праздничный COVID-19: внучка Табакова заболела в день рождения

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

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Внебрачная дочь Павла Табакова Мия заболела COVID-19 накануне дня рождения. Фотографию дочери с комментарием опубликовала в соцсети мать девочки актриса Софья Синицына.

Скоро Мие исполняется два года, однако пышного торжество устроить не выйдет в связи с внезапной болезнью дочери Табакова.

«Когда заболела короной прямо перед днем рождения. Моя кошка, моя девочка! Очень жалко, мой сырничек», — написала Синицына.

Instagram* / yasinitsyna

Павел Табаков активно участвует в воспитании дочери, хоть и расстался с Синицыной, когда она была беременна.

Вдова Марина Зудина, к слову, души не чает в собственной внучке и хочет, когда она подрастет, брать ее с собой в путешествия – не воспитывать, а дружить с ней. Она называет Мию солнечным аккумулятором. А также считает, что и Паша и Маша свое получили, а она не хочет быть воспитателем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын покойного народного артиста СССР Олега Табакова Павел закрутил новый роман. На этот раз избранницей стала модель из Белоруссии Анастасия Красовская. Однако делать официальных заявлений Павел не торопится, как и жениться в ближайшее время.

 

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