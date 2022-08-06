Спасайтесь в тени и не выходите из дома: аномальная жара накрыла Москву

Даже по скромным прогнозам синоптиков, в российской столице может быть побит температурный рекорд.

Пик жары в Москве. По прогнозу на 6 августа в столице ожидается до плюс 34° жары. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Из-за отсутствия ветра мегаполис превратился в гигантский парник.

О том, как переживают зной москвичи, расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Тяжелые знойные дни в столичном регионе, окрашенные в экстремально оранжевые цвета погодной опасности. Пик пекла! На раскаленных градусниках высокотемпературный форсаж. 32°-34° — и это только в тени! Город буквально плавится, а его жители задыхаются. От зноя спасения нет нигде.

Машины еле едут по раскаленному асфальту. В метро раздают воду и каждые пять минут делают специальное объявления для тех, кому может стать плохо от изнуряющей жары.

Аномальная жара формирует температурную инверсию. Если простым языком, то раскаленный воздух просто не успевает обновляться. На улице, как в теплице. Синоптики говорят, что это уже не просто какой-то там рядовой температурный рекорд, а абсолютная погодная аномалия, которую пережить в Москве труднее всего.

«В Москве небо малооблачное солнечные лучи нагревают не только поверхность, но и стены высотных домов, которых в Москве ох как много. Этот дополнительный фактор приводит к повышению температуры воздуха», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Те, кто смог сегодня остаться дома, в явном плюсе, потому что с плюсом на улице справиться нелегко, остальные буквально оккупировали столичные пляжи. Здесь хотя бы можно дышать.

Москва с трудом переживает экстремально высокие температуры. Изнуряющая жара гонит жителей мегаполиса поближе к воде. Желание охладиться сильнее любого другого. Даже в рабочий день здесь почти нет свободных мест рядом с водой.

Головные уборы нужны обязательно. И одежда — тоже. Программа минимализма сейчас не спасет, открытые участки тела нужно спрятать от солнца, которое не просто активное, а агрессивное. Впрочем, многие этими правилами пренебрегают, лишь бы хоть немного остыть.

А вот врачи говорят: в такую погоду лучше как можно меньше находиться на солнце. Оно обманчиво: светит и греет с такой силой, что сердце может не выдержать. Жара — прямая угроза не только здоровью, но и жизни. Организм пытается сам охладить себя, происходит обезвоживание, из- за нехватки жидкости страдают клетки и мозг, что может привести к инфаркту или инсульту.

«Следует избегать пребывания на жаре и на солнце с 11 до 16 часов. Если гуляете с ребенком, то можно использовать пульверизатор для орошения, чтобы охлаждалось тело», — дала совет терапевт Марина Кондратенко.

Синоптики успокаивают, уже скоро похолодает. Впрочем, как только жара спадет, в небе засверкают молнии. На Москву обрушатся ливни, грозы, шквалистый ветер и даже град. Прогноз погоды актуален как никогда.