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Подсыпала отраву в еду и смотрела на муки: под Саратовом женщина убила семью, потому что «устала»

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Под Саратовом женщина убила семью из-за хронической усталости

Фото, видео: www.globallookpress.com / Manfred Bail; 5-tv.ru

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Пенсионерка призналась: сознательно травила дочь-инвалида и внуков. Теперь ей грозят долгие годы тюрьмы.

В Саратовской области раскрыли дело об отравлении целой семьи. Оказалось, это родная бабушка убила внуков. Среди жертв и ее дочь — инвалид. Яд подсыпала в еду. Она хорошо знала вкусы домочадцев, так что к преступлению подготовилась: сварила любимое блюдо семьи — молочный суп.

«Пока все отвлеклись, на меня не обращали внимание, я вышла на улицу. Занесла пакетик с отравой, добавила, размешала. Детям разложила по тарелочкам, вот здесь на столик поставила. А дочь посадила за стол. Накормила я их этой лапшой», — призналась женщина.

После ужина 23-летняя дочь отравительницы, а также дети трех, пяти и семи лет — скончались. Но раскаялась виновница не сразу.

Следователи предполагали: жертвы надышались газом или средством от насекомых. Никто и подумать не мог, что убийцей окажется безобидная бабушка. Она не смогла жить с таким грузом. И сама во всем призналась. Говорит, насыпала яду, потому что устала. Тяжело было управляться с детьми — родная мать не участвовала в воспитании.

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