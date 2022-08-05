Потерявший работу мужчина с букетом избил женщину в метро Москвы

В отношении хулигана возбудили уголовное дело. Он уже во всем раскаялся.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bahnmueller; 5-tv.ru

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Москвич с огромным букетом роз ударил женщину лишь за то, что она не позволила ему пройти без билета в метро. Мужчина попытался миновать турникеты, вплотную пристроившись за незнакомкой. Но она остановилась и сделала замечание. После этого молодой человек проскочил «зайцем» за другим пассажиром, догнал женщину на эскалаторе и ударил ее по лицу.

Безбилетника сразу же задержала полиция. Ему предъявили обвинение по уголовной статье. Сам он говорит, что раскаивается, а сорвался из-за того, что потерял работу.

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