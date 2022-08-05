Омолодит и оздоровит? Зачем Пугачевой понадобилась барокамера

При плотном графике час сна в барокамере заменяет три-четыре часа обычного сна.

Генеральный директор Air.Oxi Евгений Никольский рассказал в беседе с 5-tv.ru о барокамере Airox H90, которую заказала Примадонна российской эстрады Алла Пугачева.

Он отказался комментировать информацию, действительно ли делала такой заказ певица. По словам Никольского, его компании важна конфиденциальность.

«Преимущества барокамеры Airox H90 яволяется ее размер. Она самая большая, самая просторная, комфортная. Также широкий диапазон настроек позволяет задать индивидуальный параметр для сеансов, подходящие для любого клиента. Как для оздоровления, так и для лечения каких-либо болезней. Сенсорные панели, как на панели управления, так и внутри камера позволяет проводить сеансы одному. То есть не нужны дополнительные лица, чтобы провести себе сеанс», — рассказал Никольский.

Он добавил, что знаменитости часто заказывают такие агрегаты, потому что они имеют омолодительный и оздоровительный эффекты. Никольский подчеркнул, что при плотном графике час сна в барокамере заменяет три-четыре часа обычного сна.

«Процедура баротерапия практически не имеет противопоказаний, за исключением кардиостимуляторов и людей с эпилепсией», — отметил гендиректор Air.Oxi.

5-tv.ru

Никольский подчеркнул, что каждое заболевание связано с нехваткой кислорода, поэтому сеансы баротерапии показывают высокую эффективность при любых заболеваниях.

«Любая оздоровительная программа становится на 80% эффективней при сеансах баротерапии. Также баротерапию назначают при неврологии, травматологии, сахарном диабете и тому подобное», — отметил он.

Как ранее писал 5-tv.ru, Алла Пугачева сделала дорогую покупку в Израиле. Она приобрела барокамеру за три миллиона рублей, чтобы поддерживать здоровье.