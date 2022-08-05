Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Жительница Первомайска вспомнила о зверствах ВСУ: «Сделали концлагерь!»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 179

Украинские боевики не стеснялись проникать в дома к мирным жителям и забирать ценные вещи, лишать людей еды и воды, а отступая, грозить убийством.

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai; 5-tv.ru

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Жительница Первомайска рассказала, что украинские националисты занимались мародерством, грабили дома мирных жителей и устроили настоящий концлагерь, выжить при котором было почти невозможно. Женщина вспомнила, что в ее поселке стояли боевики «Айдара»*, 72-я бригада ВСУ и члены группировки «Азов»*.

«Последняя бригада крохоборничала — по хатам лазила, искала, что получше. Издевались, не выпускали в Артемовск. Сделали концлагерь — никуда не выйти. С колодца насос забирали, ведра топили, воды нечем не было набрать», — рассказала Тома.

Украинские боевики притесняли жителей, не давая им гуманитарную помощь, им приходилось месяцами жить без хлеба. С голода они не умерли только благодаря собственным огородом и домашнему хозяйству. Уходя из поселка, украинские националисты пригрозили убить мирных жителей.

«Говорили: „Мы уходим, вам задница“. А там сказали, что они нас вывезли всех», — отметила бедная женщина.

Ранее 5-tv.ru рассказывала, что украинские военные размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах, тем самым подвергая опасности жизнь мирных людей, также страна нарушает международное гуманитарное право. Об этом сказано в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.

* — запрещенные в РФ украинские националистические формирования, внесены в перечень террористов и экстремистов.

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