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«Дешевый пиар»: Сафронов объяснил, зачем Вайкуле вышла на сцену с флагом Украины

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 190

Никас Сафронов назвал справедливым осуждение Вайкуле за поддержку националистов Украины

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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Попытка заработать при помощи высказывания выгодной политической позиции выглядит неправильно и непрофессионально.

Художник Никас Сафронов раскритиковал поведение певицы Лаймы Вайкуле. Недавно исполнительница провела концерт в Паланге, во время которого вышла с украинским флагом. Таким образом она выразила свою позицию после долгого молчания о ситуации в мире. Поклонники не ожидали, что артистка поддастся антироссийским настроениям и разочаровались в звезде. Как заявил деятель искусства — такая реакция со стороны россиян вполне оправдана.

«Я считаю, что ее осуждают сегодня справедливо. И не потому, что кто-то „За“, а кто-то „Против“. Люди большого искусства не должны делать того, в чем они плохо разбираются, а именно в политике. Вайкуле относится к очень известным, популярным артистам. Она все равно является советской певицей. И тем кем она стала — это благодаря России», — отметил художник в беседе с 5-tv.ru.

В том числе Сафронов осудил звезду за привлечение внимания общественности за счет трагедии других народов. Проблемы украинского конфликта имеют абсолютно другие аспекты и чтобы публично рассуждать на подобные темы, человек как минимум должен разбираться в этом.

Вайкуле, как творческой личности, присуще импульсивность и излишняя эмоциональность. По словам живописца, певица действует быстро, опираясь на слепые чувства, поэтому не отдает себе отчет в собственных поступках. Последствия от совершенного волнуют ее в последнюю очередь.

«В итоге получается дешевый пиар, на котором Вайкуле пытается сделать себе имя. Она явно пытается использовать бренд своего имени, заработанного в Советском союзе. И в контексте творимой здесь и сейчас какой-то политической акции, на мой для совершенно неправильно и непрофессионально.» — подытожил художник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что о поступке Лаймы Вайкуле думает известный дрессировщик Эдгард Запашный.

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«Дешевый пиар»: Сафронов объяснил, зачем Вайкуле вышла на сцену с флагом Украины

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