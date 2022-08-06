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До неузнаваемости: Николаев показал изменившегося после отъезда из РФ Хазанова

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Никита Кротов
Никита Кротов 8 350

Николаев показал фото сбежавшего в Латвию и сильно изменившегося Хазанова

До неузнаваемости: Николаев показал изменившегося после отъезда из РФ Хазанова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Артист живет за границей, но продолжает числиться в театре «Ленком». Есть мнение, что сейчас он проходит курс лечения.

Певец Игорь Николаев показал, как изменился артист Геннадий Хазанов. Фотография телеведущего опубликована в сети. На снимке можно заметить, что Геннадий Викторович сильно осунулся, не выглядит веселым. На кадре он находится в компании самого Николаева, Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте и Игоря Матвиенко.

Геннадий Хазанов уже несколько месяцев живет в Латвии. Известно, что он не спешит возвращаться в Россию. О его жизни сейчас ничего неизвестно. При этом в театре «Ленком» под руководством Марка Варшавера отмечали, актер не может вернуться в столицу. Есть мнение, что за границей он проходит лечение, однако продолжает числиться в театре.

Игорь Николаев, Кристина Орбакайте, Геннадий Хазанов и Игорь Матвиенко на съемках шоу «Две Звезды».Игорь Николаев, Кристина Орбакайте, Геннадий Хазанов и Игорь Матвиенко на съемках шоу «Две Звезды». Фото: Instagram* / igor_nikolaev_music

К слову, жилье Хазанова в Латвии находится поблизости с другими российскими звездами. Среди соседей Леонид Ярмольник, Леонид Агутин и Артем Табаков. По данным источников, стоимость недвижимости в районе проживания Геннадия Хазанова составляет примерно 35 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Хазанов вспомнил о бессовестном поступке Якубовича.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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