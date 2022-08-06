Пожилая англичанка с кардиостимулятором сделала «мертвую петлю» на крыльях самолета

Таким образом она установила новый мировой рекорд Гиннеса. На такой шаг женщина пошла, чтобы собрать деньги для благотворительных целей.

Пожилая женщина в 93 года завершила свою пятую прогулку на крыльях «кукурузника». Таким образом, Бетти Бромаж из Глостершира выполнила весь цикл, чтобы установить новый мировой рекорд Гиннеса.

По словам Бромаж, на этот шаг она пошла, вдохновившись рекламой хрустящего батончика Cadnbury’s. Женщина взяла на себя задачу собрать деньги с командой AeroSuperBatics и поднялась в небо старушка, чтобы помочь средствами для хосписа суда Сью Райдер Лекхэмптон, так как она благодарна за заботу о ее невестке.

«Я немного артритная, вы знаете, немного шатаюсь, но как только пристегиваюсь к этому, все проходит!» — сказала Бромаж.

У женщины диагностировали артрит шеи и установлен кардиостимулятор, тем не менее это не помешало ей подняться в небо, пристегнувшись к крыльям самолета. Она занимается сбором средств с 87 лет, за это время женщина собрала более 23 тысяч фунтов стерлингов для местных благотворительные организаций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с возрастом секс становится только лучше. Об этом рассказала 84-летняя оскароносная американская актриса и «королева аэробики» Джейн Фонда