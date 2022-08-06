Замглавы администрации Новой Каховки Виталий Гур умер после покушения

Заместитель главы администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гур скончался в результате покушения. Как стало известно, преступники напали на него прямо возле собственного дома. Трагическую новость подтвердил глава ВГА региона Владимир Леонтьев.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что злоумышленники стреляли в Гура из пистолета Макарова. После покушения несчастный был экстренно госпитализирован. Но, к сожалению, спасти его медики не смогли — состояние было слишком тяжелое.

Детали ЧП уточняются. По факту случившегося проводится проверка.