Осужденные напали на сотрудников колонии в Калмыкии
В результате ЧП есть пострадавшие и погибший.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
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Осужденные напали на сотрудников колонии в Калмыкии. По данным Следственного комитета, в результате ЧП один человек погиб и еще семеро ранены.
К этой минуте известно, что все произошло поздно вечером 5 августа. По версии следствия, двое заключенных сговорились и в назначенный час набросились на двоих сотрудников тюрьмы с куском арматуры и заточенной пластины. Затем, считают правоохранители, преступники проникли на территорию рядом расположенного общежития, где их пытались задержать. В итоге еще шестеро сотрудников исправительного учреждения серьезно пострадали.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Детали трагедии уточняются.
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