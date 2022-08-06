У госпитализированного с COVID-19 Филиппенко обнаружили другие тяжелые болезни

У российского актера театра и кино, народного артиста РФ Александра Филиппенко есть и другие проблемы со здоровьем кроме начальной стадии пневмонии, с которой его госпитализировали на днях.

77-летнего кумира миллионов увезли в 52-ю больницу Москвы с подозрением на COVID. Медики диагноз подтвердили. Филиппенко признался, что раньше уже страдал от этого заболевания, поэтому ничего не боится. В этот раз он решил отлежаться на даче, но ему позвонил Андрей Кончаловский и буквально «выгнал» в стационар.

«И слава Богу, что я сюда попал. Здесь прекрасные врачи, всестороннее внимание. Я доволен. С ковидом надо разобраться, хотя я им уже раньше болел. Но он настиг снова. Есть и другие проблемы со здоровьем. Тазобедренный сустав беспокоит. Но операцию отложу на потом», — цитирует слова актера KP.RU.

Также Филлипенко посетовал на свой возраст, сказав что в последнее время ему достаются роли отцов: в премьерном спектакле «Гамлет» в постановке Евгения Марчелли он играет тень отца гамлета, а в спектакле «Укрощение строптивой», после которого актер заболел, играет отца Катерины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в театре Моссовета, возможно, непростая эпидемиологическая ситуация. Один за другим заболели COVID-19 два известных актера — Юлия Высоцкая и Александр Филиппенко. Представители культурного учреждения пока никакой закономерности в произошедшем не видят, несмотря на то, что оба артиста играют на одной сцене. Однако у общественности на этот счет имеются сомнения. Спрашивают: кто следующий?