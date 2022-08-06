Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

У госпитализированного с COVID-19 Филиппенко обнаружили другие тяжелые болезни

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 159

Знаменитому актеру уже 77 лет. В его возрасте риски фатальных последствий при развитии заболеваний очень высоки.

У госпитализированного с COVID-19 Филиппенко обнаружили другие тяжелые болезни

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

У российского актера театра и кино, народного артиста РФ Александра Филиппенко есть и другие проблемы со здоровьем кроме начальной стадии пневмонии, с которой его госпитализировали на днях.

77-летнего кумира миллионов увезли в 52-ю больницу Москвы с подозрением на COVID. Медики диагноз подтвердили. Филиппенко признался, что раньше уже страдал от этого заболевания, поэтому ничего не боится. В этот раз он решил отлежаться на даче, но ему позвонил Андрей Кончаловский и буквально «выгнал» в стационар.

«И слава Богу, что я сюда попал. Здесь прекрасные врачи, всестороннее внимание. Я доволен. С ковидом надо разобраться, хотя я им уже раньше болел. Но он настиг снова. Есть и другие проблемы со здоровьем. Тазобедренный сустав беспокоит. Но операцию отложу на потом», — цитирует слова актера KP.RU.

Также Филлипенко посетовал на свой возраст, сказав что в последнее время ему достаются роли отцов: в премьерном спектакле «Гамлет» в постановке Евгения Марчелли он играет тень отца гамлета, а в спектакле «Укрощение строптивой», после которого актер заболел, играет отца Катерины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в театре Моссовета, возможно, непростая эпидемиологическая ситуация. Один за другим заболели COVID-19 два известных актера — Юлия Высоцкая и Александр Филиппенко. Представители культурного учреждения пока никакой закономерности в произошедшем не видят, несмотря на то, что оба артиста играют на одной сцене. Однако у общественности на этот счет имеются сомнения. Спрашивают: кто следующий?

+29° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 6 августа

Последние новости

17:43
Московский «Спартак» разгромил «Урал» в матче РПЛ
17:17
Чем опасен обеденный сон и кому он жизненно необходим — мнение врача
17:09
Болгария продолжит выдавать визы россиянам, но с одним условием
16:53
Хотели больше жертв: боевики атаковали школу в Куйбышевском районе Донецка
16:37
У госпитализированного с COVID-19 Филиппенко обнаружили другие тяжелые болезни
16:23
Пожилая англичанка с кардиостимулятором сделала «мертвую петлю» на крыльях самолета

Сейчас читают

Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму
Ад на земле: история бомбардировки Хиросимы и ее последствия для всего мира
Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год