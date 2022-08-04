В театре Моссовета не увидели взаимосвязи между болезнью Филиппенко и Высоцкой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Актеры слегли с СОVID-19 в одно и то же время. Кто их мог заразить и каковы прогнозы?

В театре Моссовета, возможно, непростая эпидемиологическая ситуация. Один за другим заболели COVID-19 два известных актера — Юлия Высоцкая и Александр Филиппенко. Представители культурного учреждения пока никакой закономерности в произошедшем не видят, несмотря на то, что оба артиста играют на одной сцене. Однако у общественности на этот счет имеются сомнения. Спрашивают: кто следующий?

Между тем, насчет здоровья актеров в театре пока тревогу тоже не бьют: Юлия лечится дома, а Александр Георгиевич хоть и находится в ковидном госпитале, но чувствует себя неплохо. Сначала это в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru подтвердила супруга актера, Марина Филиппенко, а потом директор по связям с общественностью театра Татьяна Горина.

«Самочувствие нормальное, удовлетворительное. Он вчера звонил, чувствует себя ничего, настроение такое хорошее. Так что мы ждем его в театре. Но он лечится. Он человек немолодой, поэтому ему лучше быть под наблюдением врачей», — отметила Горина.

Она уточнила, что некоторые спектакли с участием актера пришлось отменить. Речь идет о постановках, в которых не предусмотрены замены. Там, где такая возможность есть, ею воспользуются. Действовать планируется по обстоятельствам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заболевшая коронавирусом Юлия Высоцкая не сможет принять участие аж в пяти спектаклях, которые должны были показать в рамках недели Андрея Кончаловского.

Тема:
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