Ранее в МИД РФ приняли решение о высылке из страны 14 дипломатов в ответ на аналогичное решение Софии. Назревает новый международный скандал?

Болгария продолжит выдавать визы россиянам, но с одним условием

Фото: www.globallookpress.com / Robert B. Fishman

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Посольство Болгарии продолжит выдавать туристические визы гражданам России, но получение документа может занять больше времени, чем раньше. Это вызвано техническими причинами.

«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем», — сообщили в посольстве ТАСС.

Накануне, 5 августа, Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что приостанавливает прием документов у россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. По информации организации, консульство уведомило туроператоров о принятом решении. При этом подчеркнуло, что оно временное и принято в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией.

Ранее МИД России объявил о решении выслать 14 дипломатов Болгарии в качестве ответной меры на высылку 70 российских дипломатов Софией в конце июня. Российская сторона назвала такие действия контрпродуктивными — они нанесут существенный урон связям между странами, о чем сообщал 5-tv.ru.

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