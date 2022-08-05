Той же монетой: Россия высылает 14 дипломатов Болгарии

Ответственность за последствия испорченных отношений в МИД РФ возлагают на правительство иностранного государства.

МИД России вышлет из страны 14 дипломатов Болгарии. Данная мера, как прокомментировали в ведомстве, стала ответом на ничем не мотивированное решение иностранного государства. Накануне в Софии объявили персонами нон грата 70 сотрудников российского дипведомства, а также ввели квоты на численность дипломатического и технического персонала РФ в Болгарии и решили временно закрыть Генеральное консульство РФ в городе Русе.

Такие действия российская сторона назвала контрпродуктивными. Они не только наносят существенный урон традиционным связям между странами, но свидетельствуют о дальнейшей деградации коллективного Запада, готового жертвовать интересами партнеров.

«Безоговорочное следование Софией этой деструктивной линии вызывает сожаление. Убеждены, что недружественные шаги в отношении России не имеют ничего общего с национальными интересами Болгарии и ее народа», — заключили в российским дипведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что двусторонние отношения Греции и России полностью разрушены. Впервые за 200 лет страна стала для РФ недружественной.